Zwei Paare zerfleischen sich beim Dinner: „The Invite“

Von Gabriele Flossmann

Die Besetzung liest sich schon wie ein Erfolgsgarant: Olivia Wilde und Seth Rogen sind Angela und Joe, deren Ehe am sprichwörtlich seidenen Faden hängt. Und das Paar, das zum Dinner kommt, besteht aus Piña und Hawk, gespielt von Penélope Cruz und Edward Norton.

Olivia Wilde hat bei diesem Remake des spanischen Films „The People Upstairs“ (2020) auch Regie geführt. Schon vor dem Dinner wird klar, warum es in der Ehe der Gastgeber kriselt. Joe war einst ein vielversprechender Rockmusiker, dessen Karriere nach einem großen Hit abrupt endete. Nun unterrichtet er an einem Konservatorium, und das Gefühl des Versagens zerfrisst ihn innerlich. Angela ist „nur“ Hausfrau. Von ihrem Kunsthochschulabschluss hat sie kaum profitiert, abgesehen von der Renovierung und Neugestaltung der Wohnung - ihrem einzigen kreativen Ventil.

Piña und Hawk wirken im Vergleich wie ein Vorzeigepaar. Norton verwischt – nicht zum ersten Mal – gekonnt die Grenzen zwischen Charme und Schmierigkeit. Piña ist Psychotherapeutin und Sexualwissenschaftlerin. Sie wirkt zunächst wie die Karikatur einer temperamentvollen europäischen Verführerin, doch Penélope Cruz ist zu vielschichtig, um sich auf dieses Klischee reduzieren zu lassen. Schon bevor die Gäste eintreffen, werden die Messer gezückt. Joe will die Nachbarn wegen ihrer sehr lauten Sexpraktiken zur Rede stellen, die ihn und Angela schon zu unmöglichen Zeiten aus dem Schlaf gerissen haben.