Rassismus: Ein Wort, das schwer zu fassen ist – "Gavagai“

Nein, es soll keine Provokation sein, dass eine französische Regisseurin namens Caroline für ihre Filmversion der „Medea“ die Titelrolle mit einer weißen Frau besetzt hat: Die einzige Weiße beim Dreh des Tragödien-Klassikers an der senegalesischen Atlantikküste. Jason ist ein Schwarzer: Nourou stammt aus dem Senegal, lebt aber schon viele Jahre mit einem französischen Pass in Paris.

Der Kunstgriff, Weiß und Schwarz aufeinandertreffen zu lassen, holt Caroline bei der Pressekonferenz zur Filmpräsentation anlässlich der Berlinale ein. Der Vorwurf postkolonialer Ausbeutung steht im Raum. Der Vorwurf von Rassismus.