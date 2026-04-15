Kritik

"Der Tod ist ein Arschloch": Probeliegen im Sarg

Doku über ein ungewöhnliches Berliner Bestattungsunternehmen und seine Sterbebegleiter.
Alexandra Seibel
15.04.2026, 17:30

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Probeliegen im Sarg.

Der Beruf des Bestatters ist beliebter, als man glaubt. Und auch sehr begehrt. Immer mehr Menschen wünschen sich ein selbstbestimmtes Begräbnis – und da sind sie bei dem Berliner Bestattungsunternehmen „lebensnah“ gerade richtig. Unter der Leitung von Eric Wrede, Ex-Musikmanager, können Betroffene Trauergespräche führen, im Sarg Probe liegen und ihre ganz individuellen Wünsche formulieren.

Regisseur Michael Schwarz befragt die Bestatterinnen (alles Quereinsteigerinnen: eine ist von Beruf Schauspielerin, die andere Kosmetikerin) nach ihrer Berufswahl und begleitet sie bei ihren Abläufen – vom ersten Telefonat bis hin zur Totenwäsche. Dabei schafft er sehr berührende, aber auch durchaus heitere Momente.

INFO: D 2025. 79 Min. Von Michael Schwarz. Mit Eric Wrede, Maria Schuster.

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