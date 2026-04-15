"Der Tod ist ein Arschloch": Probeliegen im Sarg
Der Beruf des Bestatters ist beliebter, als man glaubt. Und auch sehr begehrt. Immer mehr Menschen wünschen sich ein selbstbestimmtes Begräbnis – und da sind sie bei dem Berliner Bestattungsunternehmen „lebensnah“ gerade richtig. Unter der Leitung von Eric Wrede, Ex-Musikmanager, können Betroffene Trauergespräche führen, im Sarg Probe liegen und ihre ganz individuellen Wünsche formulieren.
Regisseur Michael Schwarz befragt die Bestatterinnen (alles Quereinsteigerinnen: eine ist von Beruf Schauspielerin, die andere Kosmetikerin) nach ihrer Berufswahl und begleitet sie bei ihren Abläufen – vom ersten Telefonat bis hin zur Totenwäsche. Dabei schafft er sehr berührende, aber auch durchaus heitere Momente.
INFO: D 2025. 79 Min. Von Michael Schwarz. Mit Eric Wrede, Maria Schuster.
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