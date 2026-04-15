"Der Tod ist ein Arschloch": Probeliegen im Sarg

Der Beruf des Bestatters ist beliebter, als man glaubt. Und auch sehr begehrt. Immer mehr Menschen wünschen sich ein selbstbestimmtes Begräbnis – und da sind sie bei dem Berliner Bestattungsunternehmen „lebensnah“ gerade richtig. Unter der Leitung von Eric Wrede, Ex-Musikmanager, können Betroffene Trauergespräche führen, im Sarg Probe liegen und ihre ganz individuellen Wünsche formulieren.