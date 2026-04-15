Ein Vater kämpft um sein Sorgerecht: Kramer gegen Kramer in Japan

Eine bittere Einführung in das japanische Familienrecht gelingt dem belgischen Regisseur Guillaume Senez in seinem sensiblen Tokio-Drama „A Missing Part“. Der französische Schauspiel-Star Romain Duris spielt einen Taxifahrer namens Jay, der nächtens durch die neonbeleuchteten Straßen von Tokio cruist in der Hoffnung, auf seine verlorene Tochter zu treffen.

Vor neun Jahren hat sich seine japanische Frau von ihm getrennt und ist mit der damals Dreijährigen untergetaucht. Das japanische Familienrecht, das erst heuer mit 1. April das gemeinsame Sorgerecht bei Scheidungen einführte, basierte bis dahin auf dem Alleinsorgerecht. Das führte oft dazu, dass der Partner, der die Familie verließ, den Kontakt zum Kind verlor. Auch Jay erhielt Besuchsverbot – vielleicht, weil er sich aggressiv verhielt? Eines Tages steigt eine Schülerin in sein Taxi, in der er seine Tochter zu erkennen glaubt. Romain Duris beeindruckt mit seinem leisen Spiel als Vater zwischen unterdrückter Wut, Verzweiflung und aufkeimender Hoffnung.

INFO: F/BEL 2024. 98 Min. Von Guillaume Senez. Mit Romain Duris, Judith Chemla.