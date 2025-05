Monsieur Formidable: So ist der neue Film über Charles Aznavour

Charles Aznavour , die französische Chansonlegende, konnte aber nicht nur singen, er hatte auch sonst alles, was ein aufregendes Leben ausmacht: die Underdog-Komponente des in ärmlichen Pariser Verhältnissen aufgewachsenen armenischen Immigrantenkindes; seine gnadenlose Zielstrebigkeit; den Rückhalt einer berühmten Fürsprecherin, in diesem Fall Edith Piaf; und einen guten Lauf bei Frauen, obwohl Charles Aznavourian mit seinen 1,64 Metern Körpergröße und schütterem Haar nicht sehr attraktiv war.

Er war – so wie der Titel eines seiner berühmtesten Chansons – formidable. Einzigartig in der Interpretation seiner Lieder, unnachahmlich mit seiner Reibeisenstimme, charismatisch.

Er sang bis zum Ende Doch dieses Manko machte er wett. Sobald er sang, wurde er zum Prinzen. Zum Träumer und Weltverbesserer, zum Poeten, der die Herzen schmelzen ließ. 94 Jahre wurde Aznavour alt, im Lauf seines langen Lebens verkaufte er über 180 Millionen Schallplatten. Es war also eine großartige Idee des französischen Regieduos Mehdi Idir und Grand Corps Malade, diesem Ausnahmekünstler ein filmisches Denkmal zu setzen. Mit großem Respekt nähern sie sich in „Monsieur Aznavour“ ihrem Idol an.

Lassen genauso viel Raum für seine Musik wie für sein Leben. Aznavour selbst war vor seinem Tod 2018 noch in die Planung des Projekts mit einbezogen. Von seinem Alter Ego im Film, dem charismatischen Tahar Rahim, wäre er begeistert gewesen. In fünf Kapiteln lässt Rahim den großen Aznavour wieder lebendig werden: In „The Two Guitars“ zeigt er seine Kindheit, als er sich stets in der Bar seines Vaters im Quartier Latin aufhielt und auf die Bühne ging.