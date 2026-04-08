Austro-Erfolgskomödie "Aufputzt is’“ soll für deutschen Markt neu verfilmt werden

Es war der Kinohit des vergangenen Weihnachtens: Gery Seidls „Aufputzt is“ erreichte mehr als 440.000 Kinobesucher. Damit liegt der Film (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff) Rang 2 auf der ewigen Bestenliste österreichischer Kinofilme ein. „Aufputzt is’“ liegt vor den Komödien „Poppitz“ aus 2022 (441.446) und „Müllers Büro“ aus 1986 (441.135) und nur hinter dem unerreichbaren „Hinterholz 8“ aus 1998 (617.597).