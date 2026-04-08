Kultur

Austro-Erfolgskomödie "Aufputzt is’“ soll für deutschen Markt neu verfilmt werden

Für Österreich ist eine Fortsetzung in Überlegung.
08.04.2026, 15:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-221241734

Es war der Kinohit des vergangenen Weihnachtens: Gery Seidls „Aufputzt is“ erreichte mehr als 440.000 Kinobesucher. Damit liegt der Film (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff) Rang 2 auf der ewigen Bestenliste österreichischer Kinofilme ein. „Aufputzt is’“ liegt vor den Komödien „Poppitz“ aus 2022 (441.446) und „Müllers Büro“ aus 1986 (441.135) und nur hinter dem unerreichbaren „Hinterholz 8“ aus 1998 (617.597).

"Aufputzt is'" jetzt vor "Poppitz" - aber weniger Bonus vom Ministerium

Nun soll die Austro-Komödie für den deutschen Markt neu verfilmt werde, berichtet DWDL.  Dies habe demnach Gamma-Geschäftsführer Oliver Auspitz bestätigt. "Für Österreich überlegen wir, wie eine mögliche Fortsetzung dieses Erfolgsfilms aussehen kann", so Auspitz.

kurier.at  | 

Kommentare