Austro-Erfolgskomödie "Aufputzt is’“ soll für deutschen Markt neu verfilmt werden
Für Österreich ist eine Fortsetzung in Überlegung.
Es war der Kinohit des vergangenen Weihnachtens: Gery Seidls „Aufputzt is“ erreichte mehr als 440.000 Kinobesucher. Damit liegt der Film (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff) Rang 2 auf der ewigen Bestenliste österreichischer Kinofilme ein. „Aufputzt is’“ liegt vor den Komödien „Poppitz“ aus 2022 (441.446) und „Müllers Büro“ aus 1986 (441.135) und nur hinter dem unerreichbaren „Hinterholz 8“ aus 1998 (617.597).
Nun soll die Austro-Komödie für den deutschen Markt neu verfilmt werde, berichtet DWDL. Dies habe demnach Gamma-Geschäftsführer Oliver Auspitz bestätigt. "Für Österreich überlegen wir, wie eine mögliche Fortsetzung dieses Erfolgsfilms aussehen kann", so Auspitz.
Kommentare