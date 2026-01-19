"Aufputzt is'" jetzt vor "Poppitz" - mehr als drei Wochen nach Weihnachten

In Umkehrung eines bekannten Werbespruchs könnte man nun Ende Jänner sagen: „Ja ist denn heut noch Weihnachten?“ Denn die Macher der Weihnachtskomödie „Aufputzt is’“ hatten mit maximal sechs Wochen gerechnet, in denen die Ernte an den Kinokassen eingefahren sein muss – weil das Interesse an weihnachtlichen Geschichten dann rapide abnehme. Nun sind neun Spielwochen erreicht und der Film verzeichnete am Wochenende noch immer 3.402 Eintritte in den Kinos. Genug, um eine 23 Jahre alte Bestmarke zu übertreffen. Mit nunmehr 441.823 Besucherinnen und Besuchern nimmt der Film von und mit Gery Seidl (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff) jetzt Rang 2 auf der ewigen Bestenliste österreichischer Kinofilme ein. „Aufputzt is’“ liegt nun vor den Komödien „Poppitz“ aus 2022 (441.446) und „Müllers Büro“ aus 1986 (441.135) und nur hinter dem unerreichbaren „Hinterholz 8“ aus 1998 (617.597).

Der Erfolg der Produktion der Gebhardt Productions brachte dem österreichischen Filmschaffen kurz vor der Ziellinie noch ein insgesamt schönes Ergebnis. Das Österreichische Filminstitut (ÖFI) kannn mit einem Plus von 33,8 Prozent an Kinobesuchen gegenüber 2024 bilanzieren. Noch am Ende des dritten Quartals war man 30 Prozent hinter den Besucherzahlen aus 2024 gelegen. Trotz des späten Kinostarts am 20. November errang „Aufputzt is’“ Rang sechs aller Kinostarts des Jahres 2025 mit 385.000 Zuschauern noch im alten Jahr.

Bully-Effekt Während US-Produktionen im Vorjahr leichte Besuchsrückgänge verzeichneten (minus 5,7 %), gab es insgesamt bei den Kinobesuchen im Jahr 2025 ein Plus von 8,1 Prozent. Man könne durchaus von einem „Bully Herbig Effekt“ sprechen, sagt ÖFI-Direktor Roland Teichmann. Denn knapp 800.000 Besucher gingen allein an dessen Komödienfortsetzung „Das Kanu des Manitu“. Insgesamt erreichten die Kinos 2025 mit rund 124,6 Mio. Euro Umsatz und mehr als 11 Millionen verkauften Tickets nahezu wieder das Niveau von 2023. Was der „Manitu“ für Deutschland, ist „Aufputzt is’“ fürs heimische Filmschaffen im Jahr 2025. Es verzeichnete laut ÖFI im Inland sogar sein kommerziell erfolgreichstes Kinojahr seit 2009.