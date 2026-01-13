Kinojahr 2025 mit 8,1 Prozent Besucherplus in Österreich

Einen Zuwachs von 11 Prozent beim Box Office und von 8,1 Prozent bei den Kinobesuchen gegenüber dem Vorjahr meldet das Österreichische Filminstitut (ÖFI) für das abgelaufene Jahr. Nach den von den Verleihfirmen an das Internet-Marktforschungsunternehmen Comscore gemeldeten Zahlen erreichten österreichische Kinos 2025 mit rund 124,6 Mio. Euro Umsatz und über 11 Mio. verkauften Tickets "nahezu wieder das Niveau von 2023", hieß es am Dienstag.

Den Angaben zufolge hat der österreichische Film im Inland mit einem Plus von 33,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei den Besuchen und einer Steigerung von 39 Prozent beim Umsatz "sein kommerziell erfolgreichstes Jahr seit 2009" erreicht. Mit "Altweibersommer", "Neo Nuggets" und der Weihnachtskomödie "Aufputzt is'" (Rang sechs aller Kinostarts des Jahres und aktuell bei 436.000 Besuchen) erreichten drei heimische Produktionen die Top 50. Bei US-Produktionen wurde dagegen ein leichter Besuchsrückgang von 5,7 Prozent verzeichnet.