Festwochen bestätigen: Peter Thiel hat Wien-Besuch zugesagt

Der umstrittene Technologie-Milliardär Peter Thiel hat laut Angaben der Wiener Festwochen seine Teilnahme an einer Diskussion mit Festival-Chef Milo Rau und dem Theologen Wolfgang Palaver bestätigt. Die Veranstaltung, die bereits vor ihrer Ankündigung für Gesprächsstoff sorgte, soll am 7. Juni im Hotel Intercontinental über die Bühne gehen - wenn man sich nicht doch noch anders entscheidet. Darüber soll nämlich am Freitag in einer öffentlichen Debatte erst diskutiert werden.

In einer Aussendung der Festwochen am Mittwochnachmittag wird Thiel als „US-amerikanischer Tech-Milliardär und Weltuntergangsprophet“ bezeichnet, der am Abend des 7. Juni in Wien mit dem „linken Theologen“ Palaver und Rau zum Thema „Armageddon und Antichrist? Von der Theologie zur Realpolitik“ sprechen wird. Thiel erhalte für seinen Auftritt keine Gage. Man versuche heuer „in einer Vielzahl von Veranstaltungen die Verbindungen zwischen Religion, Tech-Kapitalismus und Realpolitik“ auszuloten. „Peter Thiel gilt als mächtiger Strippenzieher, der bevorzugt im Hintergrund agiert. Seine Antichrist-Vorlesungen fanden weltweit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt“, heißt es. Das soll nun in Wien anders werden - wenn die Veranstaltung auch wirklich stattfindet.