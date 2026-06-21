Festival ImpulsTanz ab 9. Juli: 56 Acts in einem Monat

Intendant Karl Regensburger und sein Team zeigen zwischen 9. Juli und 9. August insgesamt 56 Produktionen (darunter 12 Uraufführungen sowie 29 Erstaufführungen). Es gibt viele vertraute Namen, etwa Anne Teresa De Keersmaeker, Louise Lecavalier, die Cie. Maguy Marin, Ultima Vez / Wim Vandekeybus und die Trisha Brown Dance Company. Von Tao Ye und seinem Dance Theater sind heuer die Choreografien mit 13, 14, 16 und 18 Beteiligten zu sehen.

Doch 20 Gruppen oder Choreografen stellen sich erstmals in Wien vor, darunter Christos Papadopoulos, einer der Stars, mit „My Fierce Ignorant Step“ (zum Auftakt am 9. und 10. 7.). Ein Schwerpunkt ist dem Tanz aus Südkorea gewidmet. Eun-Me Ahn zeigt am 30. 7. und 1. 8. ihr politisches, energiegeladenes Stück „Post-Orientalist Express“. Deren Produktion „North Korean Dance“ (3. und 5. 8.) beschäftigt sich mit der Teilung Koreas. Ergänzt wird dies von der aus Korea stammenden Wiener Künstlerin Hyeji Nam.