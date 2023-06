Falcos Konzert in Berlin zum Nachhören

"Hey Freunde!", begrüßt Falco seine Fans und weißt sie dann darauf hin, dass das ganze Konzert aufgenommen wird. Jubel!

40 Jahre danach wird dieser Mitschnitt unter dem Titel „Live Forever: The Complete Show (Berlin 1986)“ auf einer Doppel-CD veröffentlicht. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich dabei um ein Konzert in Berlin, dass Falco damals im Rahmen seiner „Emotional“-Welttournee in der Eissporthalle gegeben hat.

