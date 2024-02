Extremer Wahnsinn in diffuser Düsternis

von Helmut Christian Mayer

Düster, nebelverhangen ist die leere Bühne. Die Figuren erscheinen aus dem diffusen Nichts und verschwinden darin. Keine Sonne, kein Ballsaal, auch sonst nichts Erfreuliches, nur schäbige Plätze sind zu sehen: ein paar Spieltische zu Beginn und zum Ende, ein Parkplatz mit alten Autos, ein Bassin mit Wasser, in dem Hermann die Gräfin ertränkt, eine Brücke mit Laternen, ein Stripclub, alles nur angedeutet, minimalistisch ausgestattet. Hier scheint Realität und Halluzination zu verschwimmen.

So zeigen Regisseur Benedict Andrews und sein Bühnenbildner Rufus Didwiszus „Pique Dame“ von Peter Iljitsch Tschaikowski an der Bayrischen Staatsoper. Zeitlos und teils im Glitzerlook sind die Kostüme (Victoria Behr). Von diversen Filmen inspiriert, zeichnet der australische Regisseur eine tragische Geschichte im Gangstermilieu, eine Metapher auf die korrupte, ungleiche Gesellschaft und jene des Außenseiters Hermann. Er zeigt diesen als extremen Psychopathen, der exzessiv grimassierend stets mit einer Pistole herumfuchtelt, andere bedroht, sich diese wiederholt an die Schläfe setzt und sich letztlich damit erschießt. Er wird von Brandon Jovanovich mit intensiver Expressivität gespielt und gesungen.