Ex-Intendant des Salzburger Landestheaters Lutz Hochstraate gestorben

Der ehemalige Intendant des Salzburger Landestheaters, Lutz Hochstraate, ist aktuellen Medienberichten zufolge im Alter von 84 Jahren in Salzburg verstorben. Der gebürtige Deutsche aus Dortmund war Schauspieler sowie Theater- und Opernregisseur und arbeitete auch mit europäischen Theater- und Opernhäusern zusammen. Von 1986 bis 2004 leitete er das Salzburger Landestheater, bereits von 1974 bis 1979 war er dort Oberspielleiter des Schauspiels.

Lehrte am Mozarteum

Im Mozartjahr 1991 inszenierte der Theatermacher für die Salzburger Festspiele "Mozart in New York" von Helmut Eder. 2008 organisierte er das Internationale Bachfest in der Stadt Salzburg. Hochstraate leitete von 2009 bis 2012 die Camerata Salzburg und rief in dieser Funktion das Festival "Schubert in Gastein" ins Leben. Er war auch Lehrbeauftragter an der Universität Mozarteum und der Universität Salzburg. "Wir sind in tiefer Trauer", sagte am Montag eine Sprecherin des Salzburger Landestheaters gegenüber der APA.