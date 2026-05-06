Große Bühne, große Küche: Catering für 7.000 ESC-Gäste

Hinter den Kulissen bereitet sich das Team von Impacts Catering auf einen Großeinsatz vor. Rund 7.000 Gäste wollen während der Woche des Mega-Events kulinarisch versorgt werden. Am Dienstag gab es einen ersten Vorgeschmack: ein exklusives Probe-Essen. Das Konzept: eine kulinarische Visitenkarte Österreichs – modern interpretiert. Verarbeitet werden überwiegend Zutaten mit Bio-Qualität, zertifiziert von BIO AUSTRIA. Wien will nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch im Gedächtnis bleiben.