"70 Jahre ESC - Das Konzert": Ein Abend für Eurovision-Nostalgiker

Johnny Logan freut sich. „Es ist immer eine Ehre, mit einem Orchester singen zu können. Das erinnert mich wieder daran, wie schön die Lieder sind.“ Der Mann ist nicht unbescheiden, er hat halt dreimal den Eurovision Song Contest gewonnen. Zweimal als Sänger, einmal als Komponist. Logan ist einer der Stargäste bei „70 Jahre ESC – das Konzert. Reloaded by RSO“ , das Sonntag Abend auf ORF 1 zu sehen ist (21.50 Uhr) und er singt nicht nur „Hold Me Now“ und „What’s Another Year“, sondern auch „Euphoria“ von Loreen. Das Geheimnis, wie man den ESC gewinnt, kennt er aber nicht, sagt er: „Es ist wie ein Autorennen, man schaut immer nach vorn und will die Leute zu Hause nicht enttäuschen. Gewinnen ist ein Bonus.“

Was Nicole fehlt

Diesen Bonus hat auch Nicole eingeheimst, sie hat bekanntlich mit „Ein bisschen Frieden“ 1982 gewonnen. Dass sie damals nur einen Punkt aus Österreich gekriegt hat, hat sie schon verziehen. Die deutsche Sängerin denkt durchaus wehmütig an die Zeit zurück, als beim Song Contest noch ein Orchester Bestandteil der Performance war. „Heute wird mehr Wert auf die Show und auf das Licht gelegt, als auf das, um das es eigentlich gehen sollte. Mir fehlt ein Lied, das mich berührt, und authentische Musiker, wie die Olsen Brothers. Mittlerweile sitz ich vor dem Fernseher und denk mir, was war das denn, da läuft einer nackt über die Bühne und hat einen Hut vor seinem ...“ – den Satz beendet sie mit einem Blick auf den Unterleib.

Auch Nino de Angelo, der italienische ESC-Hits wie „Insieme“ singt, kann mit dem „modernen“ ESC nicht viel anfangen. Und er hat auch einen Schuldigen parat: „Seit Stefan Raab da drin rumgefummelt hat, find ich das alles schlecht.“