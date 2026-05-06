Cosmós Weg zum Song Contest: Letzte Ausfahrt Rudolfsheim-Fünfhaus

Begonnen hat es mit einer Enttäuschung. Also zumindest für die Dame, die den Bus nehmen wollte: „Foahrt heute kein 4A?“ Nein, tut er nicht, denn heute fährt hier Cosmós Straßenbahn Richtung Stadthalle in Rudolfsheim-Fünfhaus ab. Und außerdem wird es jetzt wirklich Zeit, dass die Wiener zur Kenntnis nehmen, dass langsam aber echt der Ausnahmezustand in ihrer Stadt eintreten muss. Denn am Sonntag wird der Song Contest 2026 am Rathausplatz eröffnet.

Normalerweise werden Österreichs Vertreter ja am Flughafen verabschiedet, aber Cosmó hat es ja nicht so weit. Schon nach seiner Kür hat er sich gefreut, dass seine Anreise verkürzt wird und er mit der Bim zum Auftritt fahren kann. Das wurde Dienstag Nachmittag denn auch mit einer beträchtlichen Anzahl an Kamerateams zelebriert. Auch mit dabei in der mit Sternballons und Luftschlangen dekorierten Bahn: Luxemburgs Teilnehmerin Eva Marija, die sich der Tanzschein-Prüfung stellen musste. Und außerdem dabei: Auri. Das pink-lila ESC-Maskottchen war zwar, wie „Reiseleiter“ und Ö3-Moderator Max Bauer bemerkte, „nicht sehr gesprächig, aber talentiert im Winken“.

Innere Tiere Auri hat übrigens wirklich sehr große Füße. Und Auri durfte als Einziger schon bei der Oper aussteigen. Das zerstörte die Chance auf ein Interview darüber, welche Musik das große Plüschtier eigentlich wirklich in seinen Kopfhörern spielt. Und es warf die Frage auf, was Auri im Musiktheaterhaus vorhat. Die einzige Opernrolle mit großen Clownfüßen ist in „Pagliacci/Der Bajazzo“ und das ist da gerade nicht am Spielplan. Vielleicht wollte er aber auch auf den Stehplatz zur Vorstellung von „L’Elisir d’Amore“. Jedenfalls hätten nach dem Abgang des hüftstarken Auri drei Leute mehr Platz in der Cosmó-Bim gehabt, aber es durfte keiner rein. Auch nicht der Mann, der entnervt den Türknopf von außen gedrückt hat und das mit dem Ausnahmezustand wohl auch noch nicht mitgekriegt hat.