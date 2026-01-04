Europas Geschichte als „Lernzusammenhang“

In einem ersten Band hatten Johann Frank und Johannes Berchtold die „Fundamente von Freiheit und Sicherheit in Europa“ in den Fokus genommen. Nun legen die beiden noch einmal nach: „Ethos der Macht“ heißt der noch weit umfangreichere zweite von ihnen herausgegebene Band – und auch hier geht es um Europa bzw. den „Westen“.

Auch diesmal befindet sich der Philosoph Peter Sloterdijk unter den zahlreichen Autoren. Konstitutiv für Europa ist aus seiner Sicht ein im 14. Jahrhundert einsetzender Prozess, den er als „mehr als sieben Jahrhunderte übergreifenden Lernzusammenhang“ beschreibt. Entscheidend dabei: Dieser Prozess ist „selbstverstärkend“: „Gelerntes und Erreichtes“ befördern weiteres Lernen und Streben. „Wo eine erste Exzellenz erreicht ist, können weitere Auszeichnungen wie unbemüht folgen.“ Dieser Gedanke ist, auch darauf verweist Sloterdijk, bereits im Neuen Testament zu finden: „Denn wer hat, dem wird gegeben“, heißt es im Matthäusevangelium (Mt 25,29; der sogenannte „Matthäus-Effekt“, © R. Merton).

Sloterdijks – diversen linken Utopien entgegenstehendes – Fazit: „Die Triade aus Technik, Individualimus und Geldwirtschaft setzte sich als effektives Modernisierungsbündnis praktisch überall durch […]“