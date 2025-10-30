Serie "ES: Welcome to Derry": Horrorclown und Kinderfresser-Baby

Derry in Maine ist kein Ort, in dem man urlauben oder gar hinziehen möchte. Da täuscht auch der freundliche Serientitel „ES: Welcome to Derry“ nicht drüber hinweg. Denn Derry ist ein Ort, den sich Stephen King einfallen hat lassen, um dort schreckliche Dinge geschehen zu lassen. Vor allem, aber nicht nur, im Roman (und den Filmen) „Es“.

Dazu will diese neue Serie die Vorgeschichte erzählen und schon die erste Folge lässt keinen Zweifel daran, dass es grauslich wird. Vom berühmten Clown Pennywise (wie in den Filmen: Bill Skarsgård) ist noch nichts zu sehen, dafür erlebt man die Sturzgeburt eines dämonischen Babys mit Flügeln, das in weiterer Folge eine Reihe Kinder massakriert.