Erwin Wurm ließ seine Skulpturen aus dem Parlament abtransportieren

Verpackt, in Kisten verstaut und weggeführt: Wie bereits vor einem Monat im KURIER angekündigt, rückte am 6. August das Speditionsunternehmen Kunsttrans im Parlament an, um zwei Skulpturen, die unter Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka angekauft worden waren, wieder abzutransportieren.

Der Künstler postete daraufhin Bilder des Vorgangs auf seinem Instagram-Account und legte dar, wie er von einer Rückkaufsklausel Gebrauch gemacht hatte, nachdem "der rechtspopulistische Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) meine zwei Skulpturen entfernen (...) und in irgendeinen Lagerraum verräumen wollte."