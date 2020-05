Erstes Zuhause von John Lennon für 480.000 Pfund versteigert

Das erste Zuhause von Beatles-Star John Lennon ist in Liverpool für 480.000 Pfund (560.000 Euro) und damit fast für das Doppelte des zuvor geschätzten Preise versteigert worden. Bei der Auktion im legendären Cavern Club in der nordenglischen Stadt, in dem die Beatles ihre ersten Konzerte gaben, schlug am Dienstagabend ein anonymer Bieter aus den USA über Telefon zu.

Lennon hatte nach seiner Geburt bis zu seinem fünften Lebensjahr in dem Reihenhäuschen gewohnt, das in der Nähe der durch den gleichnamigen Beatles-Song berühmt gewordenen Penny Lane liegt. Vor allem Beatles-Fans hatten mitgeboten. Der Käufer wolle "vollkommen anonym bleiben", erklärte die Immobilienfirma.