Entdeckte Whitney Houston: Musikproduzent Clive Davis gestorben

Sein Einfluss auf die Entwicklung der Popmusik ist schwer zu unterschätzen: Der Musikproduzent Clive Davis galt lange Zeit als der Inbegriff des Plattenbosses und entdeckte zahllose Musikerinnen und Musiker, die unter seiner Regie zu Weltstars wurden.

Nun ist der Manager 94-jährig gestorben - das berichten US-Medien unter Berufung auf Davis' Familie. Zuvor war der Musikproduzent Medienberichten zufolge mit Atemwegsproblemen in einem Krankenhaus gewesen.

Geboren wurde der Produzent 1932 im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Nach dem Abschluss arbeitete er als Anwalt und kam schließlich zur Musik-Firma Columbia, bevor er dort 1973 gefeuert wurde - man warf ihm die missbräuchliche Verwendung von Firmengeldern für private Zwecke vor. Zugleich war es der Startschuss für die Gründung mehrerer eigener Labels - vor allem Arista, 1974 aus der Taufe gehoben und später im BMG-Konzern aufgegangen, blieb mit Davis' Namen verbunden.

Als Talentscout spannte Davis den Bogen von frühen Größen der Woodstock-Generation wie Janis Joplin über Rocktitanen wie Pink Floyd und die Songwriter Patti Smith, Billy Joel und Bruce Springsteen. . Nach Anfängen mit Aretha Franklin und der Sängerin Dionne Warwick wandte er sich in den 1980ern verstärkt dem Rhythm'n'Blues zu und verhalf der Sängerin Whitney Houston - einer Cousine Warwicks - zu einer kometenhaften Karriere.

Auch in späteren Jahren blieb Davis als Talentscout mit einem sicheren Gespür für Hits hoch aktiv. Das Comeback von Gitarrenlegende Santana um die Jahrtausendwende war zu großen Teilen seine Idee. Alicia Keys oder Pink gehören zu jenen Pop-Größen, die der Musikbusiness-Titan in späteren Jahren förderte. 2000 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.