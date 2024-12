"Elton John: Never Too Late“: Altes und Neues vom Sir

Das Traurigste zuerst: Sir Elton John wird die Doku über sein Leben nie sehen können. Denn der Superstar hat sein Augenlicht verloren, wie er kürzlich mitteilte. Aber seine Erinnerungen nimmt ihm niemand. Und um Erinnerungen geht es in der Doku „Never Too Late“, die auf Disney+ abrufbar ist. Da im Leben des 77-Jährigen so einiges passiert ist und man nicht 24/7 vor dem Fernseher sitzen will bzw. kann, konzentriert sich der Film auf die Meilensteine seiner Karriere. Dazu zählen auch Rückschläge und Aufenthalte in Entzugskliniken.

Der persönlich gehaltene Blick in den Rückspiegel beginnt in den 70er-Jahren, wo der Stern von Elton John aufging – allein zwischen 1970 und 1975 veröffentlichte er 13 Alben. Sieben davon schafften es in den USA auf Platz 1 der Charts. Finanziell betrachtet, hätte Elton John danach aufhören können. Hat er aber nicht – er stand bis 2023 fast durchgehend auf der Bühne.

Wer wissen will, wie umsichtig er mit anderen umgeht, wie er Nachwuchsmusiker unterstützt, wie die Arbeit mit John Lennon war, was er hätte auslassen können, ist bei „Never Too Late“ richtig. Dazu gibt es viel Musik – darunter einen neuen Song.