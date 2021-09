Elton John kündigt Lockdown-Album mit prominenten Gaststars an

Der britische Popstar Elton John hat die Corona-Pandemie für ein neues Album genutzt. Das Werk namens "The Lockdown Sessions" soll am 22. Oktober erscheinen. Die Songs hat Sir Elton in den vergangenen 18 Monaten mit verschiedenen Musikern wie Miley Cyrus, Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks, Stevie Wonder, Dua Lipa und den Gorillaz eingespielt, wie der 74-Jährige am Mittwoch auf Instagram mitteilte.