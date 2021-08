David Hasselhoff will mit neuem Party-Album Leute "amüsieren"

Sind Sie ein Nostalgiker?

Ich bin nur deshalb ein großer Fan von Nostalgie, weil ich finde, dass die 80er und 90er großartige Jahre waren, in denen wir und ich so viel Spaß hatten. Und jetzt ist die Welt so verrückt, so schlimm, so dramatisch und so schrecklich, dass die Leute sich einfach mal amüsieren müssen. Darum habe ich dieses Album gemacht. Und deshalb haben bei meinen Konzerten alle ihren Spaß.

Sehen Sie sich selbst eher als Rock- oder als Schmusesänger?

Ich singe gern softe Lieder. Ich spiele gern Klavier, oder jemand spielt für mich, und ich singe dazu. Das liebe ich. Aber ich liebe auch das Rockzeug. Ich würde deshalb antworten: Ich bin ein Entertainer. Ich bin weder der beste Sänger der Welt noch der beste Schauspieler, aber ich bin ein ziemlich guter Entertainer. Ich kann Menschen zum Lächeln bringen, das liegt einfach in meiner Natur. Von meinem Vater habe ich früh gelernt, dass die Welt ein Lachen braucht.

Sie haben mal gesagt, Sie waren zu Beginn ihrer Karriere ein furchtbarer Schauspieler, sahen aber ganz okay aus. Sie sehen immer noch ganz okay aus, wie beurteilen Sie denn ihre schauspielerischen Fähigkeiten heute?

Ich bin mit 69 Jahren immer noch dabei zu lernen, wie man ein großartiger Schauspieler wird.

Sie drehen für das deutsche Fernsehen die Serie "Ze Network", in der Sie sich selbst spielen. Was erfordert diese Rolle?

Komplexität. David Hasselhoff ist der Vater, der Ehemann, der Entertainer. David Hasselhoff ist bekannt in Deutschland, in Spanien und in der ganzen Welt wegen "Baywatch" und "Knight Rider". Ich bin angeblich Michael Knight und Mitch Buchannon, diese Figuren, die ich erfunden habe. Ich hatte keine Ahnung, dass ich damit Erfolg haben würde. Alles, was ich immer versuche, ist mein Bestes zu geben - und nicht die Kommentare zu lesen. (lacht)

Was ist der Unterschied zwischen der öffentlichen Figur The Hoff und der Privatperson David Hasselhoff?

Ich bin nicht immer so fröhlich. Auch ich habe Wehwehchen und Schmerzen. Der Unterschied ist, dass ich ein Mensch bin, und die Kommentare mir nahegehen. Die Negativität trifft mich. Es verletzt mich, wenn Leute mich beleidigen. Trotzdem mache ich weiter und gebe mein Bestes. Das kann einem keiner vorwerfen. Viele Leute haben sich über mich lustig gemacht. Viele machen sich über The Hoff und über David Hasselhoff lustig. Aber ich habe ihnen immer wieder das Gegenteil bewiesen, obwohl es mir darum überhaupt nicht geht.

"Knight Rider" und "Baywatch" haben eine große Fangemeinde und gelten als Kult. Gibt Ihnen das nicht eine gewisse Genugtuung?

Das interessiert mich nicht wirklich. Mir ist es wichtiger, meine Autogramme zu schreiben, dieses Interview zu geben, auf der Bühne und in meiner neuen TV-Serie alles zu geben. Ich will der bestmögliche Ehemann und der bestmögliche Vater sein, und das ist nicht leicht. Das genügt mir. Das reicht wirklich. Ich freue mich heute über meine Miniserie, über die Arbeit, über meine Konzerte. Es ist schon seltsam, ich zu sein. Die Leute flippen aus, und ich verstehe gar nicht warum. Ich bin doch nur David. Das ist alles.