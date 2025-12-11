Advent mit Garanča: Gegen alle Widerstände betörend

Die Ovationen wollten nicht enden. Das Publikum feierte die Ausnahmesängerin Elīna Garanča mit Blumen und Bravos. Doch der „Advent mit Elīna Garanča“ begann mit einer Schrecksekunde. Als Intendant Matthias Naske noch vor dem Orchester aufs Podium kam und über den Gesundheitszustand der Sängerin informierte. Ein Aufatmen ging durch die vollen Reihen im Großen Saal, als man erfuhr: Sie singt trotz schwerer Erkältung.

Verschiedenes Weihnachtliches

Eine unfassbare Leistung! Denn die Weihnachtswünsche, die sie am Ende aussprach, ließen ihren Zustand noch einmal ganz deutlich hören. Aber sie sang, und wie! Ihr Ehemann, der Dirigent Karel Mark Chichon, hatte in seinem erfrischenden Programm Weihnachtliches aus verschiedenen Genres mit großer Oper kombiniert.

Ein Geschenk für das RSO und die Wiener Singakademie (Einstudierung: Heinz Ferlesch), die ihre Flexibilität im fliegenden Wechsel erst von Händel zu Bizet, Rossini und Verdi (mit dem fordernden „Va pensiero“ aus „Nabucco“) und nach der Pause zwischen den nächsten Extremen demonstrierte.