Mitreißende Virtuosität bei Jakub Hrůša, Lahav Shani und einer Klaviersensation

Von Helmut Christian Mayer

Es war ein spannendes Programm abseits des gängigen Repertoires mit eher selten aufgeführten aber effektvollen ungarischen und böhmisch-mährischen Glanzstücken beim dritten Abo-Konzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein.

Denn schon nach den effektvoll und mitreißend gespielten „Tänzen aus Galanta“ von Zoltán Kodály konnten die Musiker und Musikerinnen unter Jakub Hrůša auch solistisch bei Béla Bartóks Ballettsuite „Der wunderbare Mandarin“ glänzen. Hier erlebte man scharfe, brachiale Rhythmik, geschärften Orchesterklang und die gewünschte überhitzte Ausdrucksintensität. Und dann dirigierte der tschechische Maestro rare Klänge aus seiner Heimat, nämlich die symphonische Dichtung „Holoubek“ („Die Waldtaube“) von Antonín Dvořák, die wegen der ideal dargestellten musikalischen Symbolik und den reichen Emotionen gefiel.

Es war übrigens Leoš Janáček, der deren Uraufführung 1896 in Brünn leitete. Dieser Komponist kam dann zum Finale zu Wort, mit der ebenfalls selten aufgeführten Rhapsodie für Orchester „Taras Bulba“ über einen Kosakenhauptmann (nach einer Novelle von Nikolai Gogol). Fulminant mit reichen Schattierungen und vielen folkloristischen Elementen unter dem stets animierenden Jakub Hrůša. Riesenjubel!