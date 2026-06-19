Elias Hirschl erhält den Düsseldorfer Literaturpreis

Der 1994 geborene Wiener Autor, Musiker und Slam Poet Elias Hirschl wird für sein literarisches Gesamtwerk mit dem Düsseldorfer Literaturpreis ausgezeichnet. Der von der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf verliehene Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Zu den bisherigen 24 Preisträgerinnen und Preisträgern zählen Ursula Krechel, Michael Köhlmeier, Norbert Gstrein und Emine Sevgi Özdamar.

Zuletzt erschienen bei Zsolnay die Romane "Salonfähig" (2021), "Content" (2024) und "Schleifen" (2026). "Mit 'Schleifen' legt Elias Hirschl einen ebenso überdrehten wie originellen Ideenroman um die fanatische Linguistin Franziska Denk und eine von ihr gegründete, sektenartige Sprachguerilla vor. Schon auf den ersten Seiten entfaltet sich ein wahres Wunderwerk der Verwirrkunst: voller raffinierter Sprachspielereien, gedanklicher Umwege und erzählerischer Tricks, die Aufmerksamkeit verlangen, gerade dadurch aber ihren besonderen Reiz entfalten", heißt es in der von Emily Grunert namens der siebenköpfigen Jury verfassten Begründung. "Elias Hirschl weiß, Sprachwissenschaft, Mathematik und Körper auf überraschend genussvolle Weise miteinander zu verknüpfen. Dabei entwickelt der Roman einen Sog, der die Lektüre zu einem mitunter rauschhaften Erlebnis macht. Schleifen irritiert, begeistert und unterhält gleichermaßen und hat gerade deshalb das Potential, das Zeitgefühl seiner Leserschaft außer Kraft zu setzen."