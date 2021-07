"Elektra" bei den Salzburger Festspielen: Das wilde Tier und der Blutrausch

Krzysztof Warlikowski hat seine Inszenierung auch im zweiten Jahr betreut und zeigt das Rachedrama als packenden Thriller. Elektra ist von Anfang an das wilde Tier, das nur darauf wartet, dass die Mutter durch Orest getötet wird. Die tragische Vorgeschichte der Atriden schwingt stets mit, in einer Art Badeanstalt wollen die Protagonisten die Schuld von sich waschen, was aber nicht gelingt. In die archaische Felsenreitschule hat das Regieteam einen Glaskubus als Palast von Mykene gebaut, in dem sich die abgeschlossene Gesellschaft vor dem drohenden Tod fürchtet.