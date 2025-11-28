Einstimmig beschlossen: Cornelia Lamprechter wird Chefin der NÖKU

Cornelia Lamprechter wurde am Freitag zur Geschäftsführerin der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GesmbH ab 1. September 2026 bestellt. Der NÖKU-Aufsichtsrat und die Generalversammlung segneten einstimmig die Entscheidung ab, die sich bereits abgezeichnet hatte (der KURIER berichtete). Lamprechter folgt auf Paul Gessl, der in Pension geht.

Die Betriebswirtin, geboren 1974 in Lienz, ist seit 2015 Geschäftsführerin des Museums Moderner Kunst in Wien. Zuvor verantwortete sie in ähnlicher Funktion mehrere NÖKU-Institutionen, darunter die Kunstmeile Krems, die Schallaburg sowie die Landesausstellungen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigte sich angetan: „Sie kennt die Strukturen der NÖKU und weiß, wie umfangreiche und bedeutende Kulturorganisationen nachhaltig geführt werden.“

Lamprechter hatte sich in einem mehrstufigen Prozess gegen 46 Bewerber durchgesetzt. Bewertet wurden im Bestellungsverfahren neben wirtschaftlicher und organisatorischer Kompetenz auch Kenntnisse der niederösterreichischen wie der nationalen und internationalen Kulturszene, strategische Zielorientierung, Personalführung und Kommunikationsfähigkeit.