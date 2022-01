"Eine heile Welt!": Neues Album der Familie Lässig

Nun folgt der zweite Streich. Er heißt „Eine heile Welt!“ und ist als Provokation, als „Postulat“ zu verstehen, wie Rubey in einem aktuellen Interview mit dem KURIER sagt. Diese Forderung untermauert Kollege Gunkl zum Beginn des Albums mit folgenden Worten: „Ich will eine heile Welt, die eine Weile hält.“

Was folgt, ist ein bunter Blumenstrauß an Liedern. Die Ideen zu den Songs stammen von allen Bandmitgliedern: Jeder bringt sich ein, jeder liefert das, was er kann: „Die Lieder sind in unterschiedlichen Konstellationen entstanden. Sie wurden mehr oder weniger in Kleingruppen geschrieben und arrangiert“, erklärt Clara Luzia.

Gibt es dabei so etwas wie einen internen Wettbewerb: Wer schreibt die besseren Songs? „Nein“, antwortet Rubey, „das gibt es nicht“. Aber man nehme das Feedback, das man etwa bei Live-Konzerten bekommt, in den Proberaum mit. „Man schaut eben, was gut, was weniger gut funktioniert – das schwingt beim Songschreiben natürlich im Unterbewusstsein mit“.