Ein Kokoschka für Dresden und Hannover: Zwei Museen kaufen Hauptwerk

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und das Sprengel Museum Hannover haben gemeinsam ein Hauptwerk des österreichischen Malers Oskar Kokoschka (1886-1980) aus dessen Dresdner Zeit erworben. Das Gemälde „Sommer I“ entstand 1922 und wurde mit Hilfe mehrerer Stiftungen im Zuge einer Auktion über Christie's in London aus Privatbesitz erworben.

Das Werk befand sich von 1925 bis 1965 in der Sammlung des Seidenfabrikanten Hermann Lange (1874-1942) und seiner Frau Marie in Krefeld, später dann als Leihgabe in verschiedenen öffentlichen Museen. Das 1,10 Meter mal 1,40 Meter messende Bild soll im Vier-Jahres-Rhythmus zwischen den Museen wechseln, beginnend mit Dresden. Dort war es seit 1995 und bis 2023 zu sehen, als die Erben es zum Verkauf anboten. "Das Bild ist den Menschen hier sehr vertraut und schon über Jahre hier zu sehen, als Leihgabe", sagte SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann. Der Ankauf könne "ein Stück weit helfen, Lücken in diesem Bereich der klassischen Moderne zu füllen". Zudem weise das Entstehungsjahr des Bildes genau in eine auch international erfolgreiche Phase des Künstlers, der 1922 den Hauptsaal der Biennale Venedig bespielte.