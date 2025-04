Neues Album von Edmund: Wenn die Trauer die "Summasun" trübt

Leicht war es nicht für Kadensky, „Legende“ zu schreiben. Ehrlich spricht er bei aller Trauer, die der Song transportiert, auch den einen tröstlichen Gedanken an, den er in der Zeit hatte:

Obwohl es nicht um seinen Papa geht, ist „Legende“ auch für Roman Messner einer der wichtigsten Songs auf dem neuen Album: „Meine Oma ist voriges Jahr gestorben. Aber abgesehen davon komme ich aus einer Familie, in der der Tod immer zum Leben dazugehört hat. Mein Vater ist Polizist, meine Oma war Krankenschwester und auch meine Mama und mein Bruder sind in der Krankenpflege. Und ich selbst bin bei der Berufsfeuerwehr. Da kommt man dem Tod schon sehr nahe.“

"Schnitte"

Messner, der zwei kleine Kinder hat, wagt sich mit einem Song für seine Frau an ein heikles Thema. In „Mamaschnitte“ stellt er fest, dass seine Partnerin für ihn immer noch die Schönste auf der Welt ist, egal wie sich ihr Körper durch die Geburten verändert hat. „Für mich ist das eine Hymne an jede Frau, die Kinder bekommen hat“, erklärt er. „Aber ich als Mann habe nicht die Berechtigung, zu sagen, dass es okay ist, wenn sich der Körper der Frau danach verändert. Ich will niemandem sagen, wie er sich zu fühlen hat. Ich singe nur aus meiner Sicht, beschreibe, wie ich meine Partnerin sehe.“