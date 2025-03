Die ganze Welt ist Gaga. Wer braucht da noch die gleichnamige Lady?

Die europäische Autoindustrie („Vebrennermotor forever!“) und Popsängerin Lady Gaga haben, ein wenig überraschend, das gleiche Problem: Ihr Geschäftsmodell ist abgelaufen.

Vor eineinhalb Jahrzehnten, zum Start ihrer Karriere, hob sich angesichts von Lady Gagas extravaganten (und stoffarmen) Kostümen, ihrer Mode- und Gesangssignale an die queere Community und ihrer für Hitparadenverhältnisse originellen Songs so manche Augenbraue. Jetzt aber ist die ganze Welt Gaga. Wer braucht da die gleichnamige Lady?

„Mayhem“, ihr neues Album, ist der erstaunlich unterinspirierte Soundtrack zu dieser Frage: Eine Berufskrise in 14 Songs.

Auf dem Cover sieht Stefani Joanne Angelina Germanotta alias Lady Gaga so aus, wie man sich derzeit halt so fühlt: Fertig. Traurig. Schwarz-weiß.

Das passt natürlich nur bedingt zur Nische, in der sie groß geworden ist. Diese Nische aber (kurz zusammengefasst: hervorragende Popsängerin, bei deren schrillen Auftritten verlässlich die ungewöhnlichsten Dinge passieren, siehe Fleischkleid) ist derzeit übervoll: Schrillheit und eine offensive Sexyness ist längst zur Poproutine geworden. Selbst bei so stocksteifen Veranstaltungen wie den Brit Awards sorgen Auftritte von Sabrina Carpenter and Charli XCX für mehrere Hunderte Beschwerden bei der TV-Aufsicht. Das Provokationspotenzial auf Basis von Äußerlichkeiten und Hinternwackeln ist ausgeschöpft.