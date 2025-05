"Duster" auf RTL+: Eine Actionserie wie eine Carrerabahn

Ja, der Titel dieser Serie bezieht sich auf ein Automodell. Nein, er bezieht sich nicht auf den Dacia Duster. Sondern auf den ungleich eleganteren Plymouth Duster, ein US-Gefährt. Diese neue Serie, die derzeit gleichzeitig mit ihrer US-Ausstrahlung auf RTL+ mit je einer neuen Folge wöchentlich gezeigt wird, spielt auch in einer Gegend, in der es einiges an „dust“ (Staub) gibt, und zwar in Arizona. Dort tritt gerade Nina Hayes (Rachel Hilson) ihren Dienst an. Es sind die 1970er und Hayes ist eine junge schwarze Frau. Das macht es so besonders, wo sie ihren Dienst antritt: beim FBI. Dort ist sie nur mäßig willkommen, zumal als Schwarze, aber auch als Frau. Es wird ihr gleich zu Beginn gezeigt, was Frauen hier als einziges machen: richtig guten Kaffee.