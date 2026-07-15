Drehbuchautoren klagen nach Warner Bros.-Übernahme durch Paramount

Die US-Gewerkschaft der Drehbuchautoren (WGA) hat Klage eingereicht, um die bereits genehmigte Übernahme des Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) durch Paramount Skydance zu stoppen. Das Geschäft „gefährdet die wirtschaftliche und kreative Gesundheit der amerikanischen Unterhaltungsindustrie“, erklärte die WGA am Dienstag (Ortszeit). Am Montag hatten bereits zwölf US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Klage gegen das Geschäft eingereicht.

Die Übernahme „würde den Wettbewerb beim Ankauf von Drehbüchern für Film und Fernsehen beseitigen, was zu geringeren Vergütungen, schlechteren Vertragsbedingungen sowie einem Rückgang des Programmvolumens und der Vielfalt führen würde“, führen die Drehbuchautoren aus. Das neue Unternehmen hätte genug Marktmacht, „um die Kosten zu senken, indem es die Gehälter der Drehbuchautoren drückt und die Produktionszahlen reduziert“.