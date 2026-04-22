Doris Kleilein wird neue Chefin des Architekturzentrum Wien
Die deutsche Architektin, Architekturkritikerin und Verlegerin Doris Kleilein leitet ab Jänner 2027 das Architekturzentrum Wien (AzW) und folgt damit auf Angelika Fitz, die ihren Vertrag nach zwei Funktionsperioden mit Ende des Jahres auslaufen lässt. Das gaben Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes des AzW und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt. Kleilein setzte sich gegen 44 Bewerbungen durch.
„Ich bin überzeugt, dass Doris Kleilein in Fortsetzung der Arbeit von Dietmar Steiner und Angelika Fitz die Architektur nicht nur in ihrer Auswirkung auf die bauliche Umwelt, sondern auch auf das gesellschaftliche Zusammenleben darstellen und thematisieren wird“, so Swoboda. „Damit ist garantiert, dass das AzW weiterhin einen besonders spannenden Beitrag zur nationalen, aber auch internationalen Architekturdiskussion liefern wird.“
Kleilein wurde 1970 im bayerischen Kronach geboren und studierte an der TU Berlin und der University of Manitoba (Kanada) Architektur. Sie war Co-Gründerin der Architekturbüros bromsky (Berlin/Hamburg), das sich auf Bauen im Bestand spezialisiert hat, und leitete von 2019 bis 2026 den Architekturbuchverlag Jovis in Berlin.
Zudem schreibt sie seit 1996 als freie Journalistin über Architektur und Urbanismus. „Das AzW ist für mich schon lange ein besonderer Ort, wie ich ihn in Berlin seit meinem Studium vermisst habe“, so Kleilein. „Es ist ein offenes Haus, das seinen Gästen in entspannter Atmosphäre begegnet und inhaltlich immer einen Schritt voraus ist.“
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