Doris Kleilein wird neue Chefin des Architekturzentrum Wien

Die deutsche Architektin, Architekturkritikerin und Verlegerin Doris Kleilein leitet ab Jänner 2027 das Architekturzentrum Wien (AzW) und folgt damit auf Angelika Fitz, die ihren Vertrag nach zwei Funktionsperioden mit Ende des Jahres auslaufen lässt. Das gaben Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes des AzW und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt. Kleilein setzte sich gegen 44 Bewerbungen durch.

„Ich bin überzeugt, dass Doris Kleilein in Fortsetzung der Arbeit von Dietmar Steiner und Angelika Fitz die Architektur nicht nur in ihrer Auswirkung auf die bauliche Umwelt, sondern auch auf das gesellschaftliche Zusammenleben darstellen und thematisieren wird“, so Swoboda. „Damit ist garantiert, dass das AzW weiterhin einen besonders spannenden Beitrag zur nationalen, aber auch internationalen Architekturdiskussion liefern wird.“