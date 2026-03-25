Sauer auf den lieben Gott: Sterbehelfer gibt „Grünes Licht“

Der deutsche Neuropsychiater Dr. Johann Spittler wollte eigentlich niemandem beim Sterben helfen. Und trotzdem tat er es. Unermüdlich besuchte er Menschen, die von psychischer und körperlicher Erkrankung gequält wurden, nicht mehr leben wollten. Er bekam Sätze wie „Ich bin lebensmüde“ oder „Ich bin sauer auf den lieben Gott“ zu hören und ergründete in eindringlichen Gesprächen die Motivlage seiner „Kunden“. Nachdem er „grünes Licht“ gegeben, also die Zurechnungsfähigkeit bestätigt hatte, assistierte er beim selbst gewählten Suizid – so lange, bis er in Haft genommen wurde.