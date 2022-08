documenta-Kuratorenteam macht sich selbst und Deutschland Vorwürfe

Das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa, verantwortlich für die noch bis 25. 9. laufende "documenta fifteen", hat nach eigenen Worten die Bedeutung der Kasseler Kunstschau für die deutsche Öffentlichkeit unterschätzt. „In Indonesien schert sich niemand groß um uns. Die documenta ist dagegen fast eine Staatsangelegenheit. Diese Größenordnung hätte uns früher klar sein müssen“, sagten die Ruangrupa-Mitglieder Reza Afisina und Farid Rakun dem Berliner „Tagesspiegel“ (Montag).

„Für uns kamen die ersten Antisemitismus-Vorwürfe im Jänner unerwartet. Wir hätten nie gedacht, dass es so eskalieren würde“, erläuterten die beiden in dem Interview. Als sich Politik und Medien einschalteten, sei „eine neue Dynamik“ entstanden. „Daraus haben wir gelernt, dass wir besser erklären müssen, was wir machen.“ Die „documenta fifteen“ wird seit Monaten von Antisemitismus-Vorwürfen begleitet. Mehrere Werke wurden als judenfeindlich kritisiert.

Es gebe auch kulturelle Missverständnisse, sagten Afisina und Rakun. In Indonesien habe lange der Zugang zu Informationen von außerhalb gefehlt. „Manche nennen uns deshalb naiv, ignorant oder unsensibel, aber wir haben unsere eigenen Traumata aufzuarbeiten“, sagte Afisina. Man lerne ständig dazu, das solle gerade die „Qualität“ der documenta fifteen sein, „dass sie keine abgeschlossene Ausstellung ist, sondern sich überall noch etwas verändern kann“.