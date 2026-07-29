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Bekannt aus „Drive“-Soundtrack: Französischer DJ 50-jährig gestorben
Vincent Belorgey, bekannt unter dem DJ-Namen Kavinsky, wurde in Paris tot aufgefunden.
Der französische DJ Kavinsky - bürgerlich Vincent Belorgey - ist laut BFM TV und Le Figaro tot in Paris aufgefunden worden. Er wurde 50 Jahre alt. Kavinsky erlangte mit einem Elektropop- bzw. Synthwave-Sound, der an Filme aus den 80er-Jahren erinnert, Bekanntheit. Mit dem Song „Nightcall“, der im Film „Drive“ (2011) von Nicolas Winding Refn prominent platziert ist, fand er einst auch in den Mainstream Eingang. 2024 trat er im Rahmen der Olympischen Sommerspiele auf.
Belorgey erschuf 2005 sein Alter Ego Kavinsky. Er trat zusammen mit SebastiAn an der Seite des französischen Duos Daft Punk während deren „Alive“-Tour Alive 2007 auf.
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