"DJ Ahmed": Coole Club-Musik gegen Folklore

Ahmet wäre gerne DJ, ist aber leider nur Schafhirte in einem abgelegenen nordmazedonischen Dorf. Die Mutter ist gestorben, sein kleiner Bruder hat zu sprechen aufgehört, sein Vater reagiert mit Druck. Als ein junges Nachbarsmädchen aus Deutschland ins Dorf zurückkehrt, weil sie verheiratet werden soll, verliebt sich Ahmet spontan.