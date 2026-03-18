"DJ Ahmed": Coole Club-Musik gegen Folklore
Ahmet wäre gerne DJ, ist aber leider nur Schafhirte in einem abgelegenen nordmazedonischen Dorf. Die Mutter ist gestorben, sein kleiner Bruder hat zu sprechen aufgehört, sein Vater reagiert mit Druck. Als ein junges Nachbarsmädchen aus Deutschland ins Dorf zurückkehrt, weil sie verheiratet werden soll, verliebt sich Ahmet spontan.
Georgi M. Unkovski – in New York geboren, in Nordmazedonien aufgewachsen – erzählt in seinem sympathischen, märchenhaften Coming-of-Age-Debüt von patriarchalen Zwängen und erstickenden Traditionen. Mit leiser Komik lässt er seine jungen Protagonisten mit cooler Club-Musik gegen angestaubte Folklore antreten; sogar der Imam spielt seine Muezzin-Gesänge vom Computer ab.
INFO: CZE/SRB/KRO 2025. 99 Min. Von Georgi M. Unkovski. Mit Arif Jakub, Agush Agushev.
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