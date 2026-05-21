Digitalkultur im Arsenal – mit Tarnnetzen und Panzerdonner

Um dem für Nicht-Insider ohnehin schwer aufzufindenden „Foto Arsenal“ zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, ist es vielleicht nicht die allerbeste Maßnahme, das Haus zusätzlich noch mit einem Tarnnetz zu überziehen. Anlässlich des Festivals „Vienna Digital Cultures“, das von der stadteigenen Kulturinstitution abwechselnd mit der Kunsthalle Wien ausgerichtet wird, geschah aber genau das.

Der Künstler Fabian Knecht montierte aber nicht irgendwelche Netze, sondern zeigt Überwürfe, die Ukrainerinnen und Ukrainer nach der russischen Invasion 2022 in großer Zahl aus Stoffresten herstellten. Obwohl militärisch nicht sehr sinnvoll, habe sich der „zivile Widerstand“ an dieser Tätigkeit kristallisiert, erklärt Knecht.

Handarbeit, Kunst, Tarnung

Indem er die Stoffe in die Kunstwelt überführt, erweitert er buchstäblich das Netz des Widerstands – auch die Neue Nationalgalerie Berlin wurde bereits behängt, Erlöse aus dem Verkauf von Stücken finanzierten tatsächliche Maßnahmen, die Gebäude in der Ukraine für russische Drohnen unsichtbar machen sollen.