Die zweite Staffel von "Der Pass": Jägerlatein und Männerbündnisse

Ab Freitag werden in der Grenzregion zwischen Bayern und Salzburg weitere Blutspuren in den Schnee gezogen. Die beiden Serienschöpfer Cyrill Boss und Philipp Stennert knüpfen in den acht neuen Episoden von „Der Pass“ dort an, wo sie ihre Protagonisten verlassen haben: Ellie Stocker (Julia Jentsch) von der Kripo Traunstein ist sichtlich gezeichnet von den Geschehnissen in Staffel 1. Zwar ist sie weiter im Dienst, doch holen sie die dramatischen Bilder von damals immer wieder ein. Auch ihre junge und äußerst engagierte Kollegin Yela Antic (Franziska von Harsdorf) bleibt das bei einem gemeinsamen Einsatz nicht verborgen. Letztlich bleibt Stocker keine Wahl: Sie wird beurlaubt. An ihre Stelle rückt Antic, die gleich mit einem Mordfall konfrontiert wird.

Nicht viel besser geht es Stockers ehemaligen Kollegen, Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek): Der herrlich kaputte Kommissar mit Verbindungen zur Unterwelt hat wie durch ein Wunder überlebt und kämpft sich mehr schlecht als recht zurück ins Leben. Albträume suchen ihn im Krankenbett heim. Eine Kugel steckt immer noch in seinem Kopf und verhindert seine Rückkehr in den Polizeidienst. Dennoch wird Antic auf Winter aufmerksam, als sich bei einem Frauenmord immer mehr Fragen auftun. Winter lässt sich dann nicht lange bitten und begleitet sie – auf Krücken gestützt – bei ihren Ermittlungen.