Nach mehr als 30 Jahren: Deutsche Band Die Prinzen hört auf

Die seit dreieinhalb Jahrzehnten bestehende Popband Die Prinzen hört auf. Die Band habe "nach reiflicher Überlegung" beschlossen, ihre Karriere "zu einem würdigen Abschluss zu bringen", sagten die Mitglieder der "Bild" in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Die Band gehört mit rund sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Ende 2027 werde es eine große Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geben.