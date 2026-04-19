Nach mehr als 30 Jahren: Deutsche Band Die Prinzen hört auf
Die seit dreieinhalb Jahrzehnten bestehende Popband Die Prinzen hört auf. Die Band habe "nach reiflicher Überlegung" beschlossen, ihre Karriere "zu einem würdigen Abschluss zu bringen", sagten die Mitglieder der "Bild" in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Die Band gehört mit rund sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Ende 2027 werde es eine große Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geben.
"Ein letzter gemeinsamer Weg mit unseren Fans. Danach werden wir Prinzen aufhören", sagte Bandmitglied Wolfgang Lenk. Ihre größten Hits hatten sie in den 1990er Jahren, darunter "Küssen verboten", "Alles nur geklaut" und "(Du musst ein) Schwein sein".
Kennzeichen der aus Leipzig stammenden Band ist ihr A-cappella-Gesang. Die Bandmitglieder wurden beim berühmten Leipziger Thomanerchor ausgebildet.
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