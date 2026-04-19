Kultur

Nach mehr als 30 Jahren: Deutsche Band Die Prinzen hört auf

Ende 2027 ist eine große Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant.
19.04.2026, 12:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

30 Jahre "Die Prinzen"

Die seit dreieinhalb Jahrzehnten bestehende Popband Die Prinzen hört auf. Die Band habe "nach reiflicher Überlegung" beschlossen, ihre Karriere "zu einem würdigen Abschluss zu bringen", sagten die Mitglieder der "Bild" in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Die Band gehört mit rund sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Ende 2027 werde es eine große Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geben.

"Ein letzter gemeinsamer Weg mit unseren Fans. Danach werden wir Prinzen aufhören", sagte Bandmitglied Wolfgang Lenk. Ihre größten Hits hatten sie in den 1990er Jahren, darunter "Küssen verboten", "Alles nur geklaut" und "(Du musst ein) Schwein sein".

Die Prinzen: Warum die Band nach 30 Jahren noch nicht zerstritten ist

Kennzeichen der aus Leipzig stammenden Band ist ihr A-cappella-Gesang. Die Bandmitglieder wurden beim berühmten Leipziger Thomanerchor ausgebildet.

Pop
Agenturen  | 

Kommentare