Die nächste Generation an Festivalchefs – „aber so jung sind wir gar nicht“

KURIER: Frau Sangiorgi, haben Sie schon eine Bilanz über Ihre erste Viennale gezogen?

Eva Sangiorgi: Das zeitgenössische Spielfilmprogramm lief sehr gut, und wir hatten eine größere Besucherzahl als im Vorjahr (heuer 93.200, im Vorjahr 91.700, Anm.). Die Details muss ich mir noch anschauen. So hatte ich beispielsweise den Eindruck, dass die Zuschauer die Nachtvorstellungen nicht so richtig gewohnt sind. Vielleicht ist 23.30 Uhr für einen Filmbeginn tatsächlich eine zu große Herausforderung, aber als ich noch jung war, bin ich immer so spät ins Kino gegangen. Vielleicht liegt es auch an den öffentlichen Verkehrsmittel. Ich hatte zudem den Eindruck, dass die historischen Programme ein bisschen verloren gingen. Möglicherweise waren sie zu klein oder zu kurz – darüber muss ich noch nachdenken und Strategien entwickeln.