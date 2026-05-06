"Die Kunstkomplizen": Hürdenlauf durch die eigene Wohnung
„Nicht hudeln“, rät Wolfgang Podgorschek seiner Lebens- und Arbeitspartnerin Brigitte Prinzgau. Er sieht dabei zu, wie sie auf dem Dachgarten ihrer überfüllten Wiener Wohnung („Ein ständiger Hürdenlauf bei uns“) Kräuter sortiert. Seit 1984 arbeitet das Paar zusammen und bildet seitdem das renommierte Künstlerduo PRINZpod. Ihre Kunst führt Malerei, Architektur, Design und Film zusammen und setzt sich – oft humorvoll – mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen auseinander.
Die Filmemacherin Ebba Sinzinger hat das temperamentvolle Paar ein Jahr lang begleitet und hingebungsvoll beobachtet, wie Kunstproduktion und Lebenspraxis ineinanderfließen. Packendes Porträt einer robusten Künstler- und Paarbeziehung.
INFO: Ö 2026. 98 Min. Von Ebba Sinzinger. Mit W. Podgorschek, Brigitte Prinzgau.
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