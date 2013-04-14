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Reinwald Kranner als Darryl Van Horne (l) und Oliver Liebl als Michael Spofford.

© APA/ARMIN BARDEL

Musiktheater Linz
04/14/2013

Die Hexen von Eastwick

© Bild: APA/ARMIN BARDEL

MUSIKTHEATER LINZ: PROBENFOTO VON "DIE HEXEN VON E

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| Stand: 04/14/2013, 16:51