Die Frau, die dem Handwerk Beine macht

Ein Dachboden voller ausrangierter Dinge – Kisten, alte Kleider, Werkzeuge. Wie alt ist wohl die rostige Mistgabel da hinten im Eck? Was ist eigentlich in dem Sack, auf den man offenbar vergessen hatte? Und wofür war dieses verdrehte Metallteil ursprünglich einmal gedacht? Birke Gorm versteht sich darin, den Impuls hervorzukitzeln, sich in alten Dingen zu vergraben und zu verlieren. In der südkoreanischen Stadt Gwangju, wo ab September die wichtigste Kunstbiennale im ostasiatischen Raum stattfindet, soll bald eine Installation Gorms die Atmosphäre eines Dachbodens wachrufen – bevölkert von seltsamen Gestalten, die exakt an der Grenze zwischen Säcken, Taschen und belebten Wesen zu verharren scheinen. Ein zyklischer Wechsel von hell auf dunkel soll dabei die Imagination des Publikums ankurbeln, erklärt Gorm: „Was passiert mit den Dingen, wenn es dunkel wird?“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Huber In Gorms Atelier finden ausrangierte Dinge zu neuen Konstellationen.

Beim KURIER-Besuch in Gorms Atelier im 17. Wiener Gemeindebezirk scheint noch hell die Sonne durch die Fenster. Fein säuberlich hat die Künstlerin, die 2012 zum Studium an der Akademie der bildenden Künste nach Wien kam, die Dinge arrangiert, die als Vokabular ihrer künstlerischen Sprache fungieren: Jutestoffe, Verschlüsse von Dosen, alte Nägel und Hämmer, Seile und Bindfäden. Es habe sich immer unnatürlich angefühlt, in einem Laden für Künstlerbedarf einzukaufen, erzählt die 1986 Geborene, die in Dänemark aufwuchs und dort erst Textildesign studierte, bevor sie sich für eine Laufbahn im Feld der bildenden Kunst entschied. Der Kontakt mit Materialien, aber auch die handwerkliche Arbeit, ist zentrale Triebkraft geblieben: „Ich bin mit der Idee aufgewachsen, dass Dinge einen Wert haben und einen neuen bekommen können, indem man sie verändert“, sagt Gorm. „Und ich finde Materialien, die bereits mit Informationen aufgeladen sind, enorm spannend.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Marcella Ruiz Cruz Birke Gorm

Birke Gorm: Ausstellungen in Wien Werk schauen

Birke Gorm, 1986 geboren, lebt seit 2012 in Wien. Werke von ihr sind derzeit in der Ausstellung „Alles in Arbeit“ im Dommuseum Wien (bis 30. 8.), in der Schau „Lebt und arbeitet in Wien“ der Kunsthalle Wien (bis 26. 10.) und im Belvedere 21 („Stellprobe“, bis 4. 10.) zu sehen. Internationale Beiträge

Bei der Gwangju Biennale (5. 9.–15. 11.) gestaltet Gorm Österreichs Beitrag, zudem wurde sie zur Lyon-Biennale (18. 9.–31. 12.) geladen. Die Institution „Phileas“ vermittelte und förderte die Auftritte.

Feministischer Ansatz Gorms künstlerische Ausbildung schärfte aber auch ihr Sensorium für die Symbolik und die Zuschreibungen, die mit Stoffen, Objekten und Handwerkstechniken verbunden sind. In einer Werkserie machte sie Schürzen zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen, in einer anderen einrollbare Stofftaschen, die traditionell für Nähzeug verwendet wurden: Der Name dafür, „Hussit“, steht für „Hausfrau“. Bei Gorm bekommt das Objekt Arme, Beine – und auf gewisse Art ein Eigenleben. Die Interpretation, dass sich dabei auch eine tendenziell unterbewertete „Frauenarbeit“ buchstäblich auf die Hinterfüße stellt, liegt nahe. „Ich begreife meine Objekte auf jeden Fall als Charaktere“, erklärt Gorm. Einzelne Figuren zu arrangieren und in Beziehung zueinander zu setzen, mache einen wichtigen Teil ihrer Arbeit aus. „Mich interessiert, was passiert, sobald etwas als Körper wahrgenommen wird und man Dinge hineinprojiziert.“