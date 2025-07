Die Dämonen sind längst unter uns: WAM zeigt Künstler Thomas Feuerstein

Immer wieder verblüfft der mit der wissenschaftlichen Community bestens vernetzte Feuerstein mit seiner Fähigkeit, scheinbar unbegreiflich komplexe Prozesse in präzisen und gleichwohl poetischen Arrangements zu verdichten.

Die Schau mit dem Titel „Arbeit am Fleisch“, die noch bis 27. 7. im WAM zu sehen ist, vereint dabei Beispiele aus verschiedenen Werkphasen zu einem konzisen Überblick. Die Verbindung zum Aktionismus ist durch das Interesse am Körper und am Material gegeben, wobei Feuerstein beides stets im Blick auf eine technisch-chemische Transformation weiterdenkt.