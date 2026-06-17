Zwischen Pasta und Pointen: Hommage an die Stärke der Frauen

Von Gabriele Flossmann

Wie so oft bei dem türkisch-italienischen Regisseur steckt auch hinter diesem Film eine autobiografische Note. Ferzan Özpetek reist zurück in die frühen 80er-Jahre, als er noch als Regieassistent arbeitete und aus seiner Beobachtung von großen Kollegen von Film und Theater lernen wollte.

Der Film beginnt in der Gegenwart: Um den gewohnt prächtig gedeckten Tisch versammelt sich eine Gruppe von Frauen, deren Gesichter wir nach und nach wiedererkennen. Es sind Schauspielerinnen, die in früheren Filmen des Regisseurs mitgespielt haben. Gemeinsam mit ihnen will er sein nächstes Werk entwickeln. Zwischen Pasta, Leseproben und diversen Pointen, mit denen sich die Damen jeweils auf Kosten der Kolleginnen lustig machen, setzt der Film die Zuschauer ins Jahr 1974 zurück. In eine Kostümbildner-Werkstatt, in der zwei sehr unterschiedliche Schwestern das Kommando führen.