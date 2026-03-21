Vaters nackter Bauch: Auf den Spuren von Erich Fried

Zwei Männer stehen vor dem Grab ihres Vaters. Plötzlich entdecken sie einen tiefen Riss im Grabstein, dieser droht auseinanderzubrechen. Was tun? Die beiden Steinhälften stützen? Befestigen? Vielleicht mit einem Gurt zusammenbinden?

Es sind die Zwillingsbrüder Klaus und Tom Fried, die am Londoner Friedhof vor der letzten Ruhestätte ihres Vaters Erich Fried stehen. Der Riss im Stein – er wird zum Sinnbild für Leben und Karriere eines Mannes, der von Brüchen gezeichnet wurde.

Wer zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren in die Schule ging, kam mit höchster Wahrscheinlichkeit mit Gedichten von Erich Fried in Kontakt. Sein Name stand für politische Poesie, seine Werke waren Schullektüre.

Geboren 1921 in Wien in eine jüdische Familie, musste Fried 1938 nach der Machtergreifung der Nazis fliehen. Er emigrierte nach England und wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem der einflussreichsten und auch umstrittensten Intellektuellen seiner Zeit. Damals von seiner Bekanntheit vergleichbar mit Bertolt Brecht, erreichten seine Gedichte wie „Es ist, was es ist“ große Berühmtheit.

Fried war eine Ikone der Friedensbewegung und trat rigoros für Meinungsfreiheit ein. Mit seiner anti-zionistischen, israelkritischen Haltung machte er sich nicht nur Freunde, und auch seine Brieffreundschaft mit dem rechtsradikalen Holocaust-Leugner Michael Kühnen stieß auf viel Unverständnis.

Eine Antwort auf die Frage „Wer war Erich Fried?“ sucht sein Sohn Klaus Fried in seiner Doku „Friendly Fire“, die auf der Diagonale ihre Österreichpremiere feierte.

Klaus Fried ist Jahrgang 1969 und eines von insgesamt sechs Kindern seines Vaters. „Ich glaube, ich bin der Sohn, den er am wenigsten kannte“, sagt Klaus einmal zu seinem Zwillingsbruder. Umgekehrt weiß auch Klaus wenig von Erich Fried, der 1988 starb und stark mit seiner Karriere beschäftigt war. „Friendly Fire“ ist daher nicht nur eine Suche nach dem Künstler Erich Fried, sondern auch die nach einem Vater.